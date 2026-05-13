2026, Ստոմատոլոգիա, մասնագիտական բլոգ, բարձր գներ | Կարեն Թովմասյան | MedCast 150
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн
О сериале
"MedCast-ի այս թողարկման հյուրը Կարեն Թովմասյանն է։
Զրույցի ընթացքում քննարկում ենք մասնագիտական բլոգ վարելու կարևորությունը և անձնական բրենդի ձևավորումը բժշկական ոլորտում։ Խոսում ենք նաև ծառայությունների գնային քաղաքականությունից, ստոմատոլոգների եկամտաբերության շուրջ տարածված կարծրատիպերից, թիմի կառավարման խնդիրներից և մասնագիտական աճի համար անհրաժեշտ կուրսերից։"