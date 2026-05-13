2026, Խոլեստերին, գլյուտեն, ֆերիտին և գենետիկա | Աննա Մարտիրոսյան | MedCast 151
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн
О сериале
MedCast-ի այս թողարկման հյուրը ընտանեկան բժիշկ Աննա Մարտիրոսյանն է։ Զրույցի ընթացքում խոսում ենք նրա մասնագիտական ճանապարհի և հաջողության մասին, անդրադառնում ենք լյարդային խանգարումներին, քրոնիկ հոգնածությանը, «դետոքս»-ի մասին տարածված միֆերին և ֆերիտինի կարևորությանը։ Քննարկում ենք վատ սովորությունների ազդեցությունը առողջության վրա, ինչպես նաև խոլեստիրինի բարձրացման պատճառները՝ ներառյալ գենետիկական գործոնը։ Առանձին անդրադառնում ենք ցելիակիային, գլյուտենի նկատմամբ զգայունությանը և այն դեպքերին, երբ անհրաժեշտ է կատարել սոնոգրաֆիա։ Թողարկումը գիտակցված առողջության, վաղ ախտորոշման և կանխարգելիչ բժշկության կարևորության մասին է։