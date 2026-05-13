2026, Նախընտրական վակցինացիա, անառողջ սնունդ, մարզանքներ | Նարեկ Մարգարյան, Սերգեյ Սարգսյան | MedCast 160
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн
О сериале
"MedCast-ի այս թողարկման հյուրերն են Սերգեյ Սարգսյանն ու Նարեկ Մարգարյանը։
Զրույցի ընթացքում խոսում ենք առողջ ապրելակերպի, սննդակարգի և մարզվելու մասին՝ սկսած ջուր խմելու սովորույթներից մինչև gym-ում կոմպլեքսներ հաղթահարելը։ Քննարկում ենք նաև հայկական սեղանների մշակույթը, պրոտեինի օգտագործումը, լակտոզայի չմարսելը և պարտադիր բժշկական ստուգումների կարևորությունը։"