2026, Ռեպ-բժշկություն, TENCA, դիմածնոտային վիրաբուժություն | TENCA Music, Մանոն Գևորգյան | MedCast 59
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 101 смотреть онлайн
О сериале
MedCast-ի այսօրվա հյուրերն են դիմածնոտային վիրաբույժներ Տիգրան Հարությունյանը (TENCA) և Մանոն Գևորգյանը։ Նրանց հետ խոսել ենք TENCA-ի և JANAGA-ի գործունեության սկզբնական ճանապարհի, ներարկումային բժշկության, դիմածնոտային վիրաբուժության, բերանի խոռոչի նորագոյացությունների, բնածին արատների և ռեպի մասին։