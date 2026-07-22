Ռեպ-բժշկություն, TENCA, դիմածնոտային վիրաբուժություն | TENCA Music, Մանոն Գևորգյան | MedCast 59
Wink
Сериалы
MedCast
1-й сезон
Ռեպ-բժշկություն, TENCA, դիմածնոտային վիրաբուժություն | TENCA Music, Մանոն Գևորգյան | MedCast 59
2026, Ռեպ-բժշկություն, TENCA, դիմածնոտային վիրաբուժություն | TENCA Music, Մանոն Գևորգյան | MedCast 59
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 101 смотреть онлайн

О сериале

MedCast-ի այսօրվա հյուրերն են դիմածնոտային վիրաբույժներ Տիգրան Հարությունյանը (TENCA) և Մանոն Գևորգյանը։ Նրանց հետ խոսել ենք TENCA-ի և JANAGA-ի գործունեության սկզբնական ճանապարհի, ներարկումային բժշկության, դիմածնոտային վիրաբուժության, բերանի խոռոչի նորագոյացությունների, բնածին արատների և ռեպի մասին։

Страна
Армения
Жанр
Образовательные

Рейтинг