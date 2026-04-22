Կոլխիցին, պարբերական հիվանդություն, գայլախտ և տեղային ցավեր | Վահան Մուկուչյան | MedCast 145
Wink
Сериалы
MedCast
1-й сезон
Կոլխիցին, պարբերական հիվանդություն, գայլախտ և տեղային ցավեր | Վահան Մուկուչյան | MedCast 145
2026, Կոլխիցին, պարբերական հիվանդություն, գայլախտ և տեղային ցավեր | Վահան Մուկուչյան | MedCast 145
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

О сериале

MedCast-ի այս թողարկման հյուրը #ռևմատոլոգ Վահան Մուկուչյանն է։
Զրույցի ընթացքում քննարկեցինք, թե ինչ է անում ռևմատոլոգը, ինչ հիվանդություններով է զբաղվում և երբ է անհրաժեշտ դիմել ռևմատոլոգի։ Անդրադարձանք պարբերական հիվանդությանը, գայլախտին, Բեխչետի հիվանդությանը, ինչպես նաև կոլխիցինի տեսակներին, սրացումներին և դրա ազդեցությանը սերմի որակի վրա։ Խոսեցինք նաև տղամարդկանց առողջության և Վահանի կյանքի ու փորձի մասին արտերկրում։

Страна
Армения
Жанр
Образовательные
Время
70 мин / 01:10

Рейтинг