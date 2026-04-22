2026, Ինֆարկտ, առողջ սիրտ, խոլեստերին և սրտային հիվանդություններ | Վիկտորիա Մելոյան | MedCast 154
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
О сериале
MedCast-ի այս թողարկման հյուրը Վիկտորիա Մելոյանն է։
Զրույցի ընթացքում քննարկում ենք սրտային հիվանդությունների «երիտասարդացման» պատճառները, խոլեստերինի և ստատինների շուրջ տարածված միֆերը և դրանց իրական ազդեցությունը։ Անդրադառնում ենք նաև ռիսկի գործոններին ու պատճառահետևանքային կապերին՝ հասկանալու համար, թե ինչն է իրականում ազդում սրտի առողջության վրա։