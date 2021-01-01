Майянцы. Сезон 4. Серия 10
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10-я серия

Майянцы (сериал, 2021) сезон 4 серия 10 смотреть онлайн

8.42021, Mayans M.C.
Триллер, Криминал18+

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О сериале

События разворачиваются через два с половиной года после финального эпизода сериала «Сыны анархии». Главный герой — Эзекьель Рейес, кандидат в члены мотоклуба «майянцев» на границе Калифорнии и Мексики, который хочет отомстить наркокартелю.

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Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Время
73 мин / 01:13

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Майянцы»