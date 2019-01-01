Майянцы (сериал, 2019) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

Майянцы. Сезон 2. Серия 8
О сериале

События разворачиваются через два с половиной года после финального эпизода сериала «Сыны анархии». Главный герой — Эзекьель Рейес, кандидат в члены мотоклуба «майянцев» на границе Калифорнии и Мексики, который хочет отомстить наркокартелю.

