Майянцы (сериал, 2019) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн
8.42019, Mayans M.C.
Триллер, Криминал18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
События разворачиваются через два с половиной года после финального эпизода сериала «Сыны анархии». Главный герой — Эзекьель Рейес, кандидат в члены мотоклуба «майянцев» на границе Калифорнии и Мексики, который хочет отомстить наркокартелю.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.6 IMDb
