Майянцы. Сезон 1. Серия 9
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Майянцы (сериал, 2018) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

8.42018, Mayans M.C.
Триллер, Криминал18+

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О сериале

События разворачиваются через два с половиной года после финального эпизода сериала «Сыны анархии». Главный герой — Эзекьель Рейес, кандидат в члены мотоклуба «майянцев» на границе Калифорнии и Мексики, который хочет отомстить наркокартелю.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Время
68 мин / 01:08

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Майянцы»