Майянцы. Сезон 1. Серия 7
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Майянцы (сериал, 2018) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

8.42018, Mayans M.C.
Триллеры, Зарубежные18+

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Сюжет

События разворачиваются через два с половиной года после финального эпизода сериала «Сыны анархии». Главный герой — Эзекьель Рейес, кандидат в члены мотоклуба «майянцев» на границе Калифорнии и Мексики, который хочет отомстить наркокартелю.

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Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Майянцы»

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