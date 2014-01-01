Майя. Рождение легенды. Серия 2
Wink
Детям
Майя. Рождение легенды
1-й сезон
2-я серия

Майя. Рождение легенды (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2014, Майя. Рождение легенды. Серия 2
Документальный6+

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О сериале

Документальный фильм, который развенчивает мифы западных учeных и рассказывает о таинственной цивилизации майя через факты, выявленные в археологических исследованиях. Вечный круговорот смерти и воскрешения, древние мифы, календарь майя и их современные потомки.

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Жанр
Документальный
Качество
SD
Время
45 мин / 00:45

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