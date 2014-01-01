Майя и Яя (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Добро пожаловать в игривый и приключенческий мир двух пластилиновых слонов Майи и Яйи. Они поддерживают и поощряют друг друга, преодолевая различные препятствия и различия. Майя и Яя решают свои проблемы с добротой и сочувствием. Друзья могут бросить вызов друг другу или начать соревноваться, но всегда заканчивают свой спор объятиями.



