Майя и Яя. Серия 1
Wink
Детям
Майя и Яя
1-й сезон
1-я серия

Майя и Яя (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

5.82014, Maya and Yaya
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Добро пожаловать в игривый и приключенческий мир двух пластилиновых слонов Майи и Яйи. Они поддерживают и поощряют друг друга, преодолевая различные препятствия и различия. Майя и Яя решают свои проблемы с добротой и сочувствием. Друзья могут бросить вызов друг другу или начать соревноваться, но всегда заканчивают свой спор объятиями.

Сериал Майя и Яя 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Великобритания
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких
Время
14 мин / 00:14

Рейтинг