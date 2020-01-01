WinkСериалыUFC Fight Night Las Vegas 111-й сезонМайра Буэно Сильва vs Мара Ромеро Борелла
UFC Fight Night Las Vegas 11 (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
2020, UFC
Спорт, Смешанные единоборства18+
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Сюжет
Главным боем вечера на UFC Fight Night 178 стала встреча бывшего чемпиона в полусреднем весе Тайрона Вудли и бывшего временного чемпиона Колби Ковингтона.
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