Майра Буэно Сильва vs Мара Ромеро Борелла
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UFC Fight Night Las Vegas 11
1-й сезон
Майра Буэно Сильва vs Мара Ромеро Борелла

UFC Fight Night Las Vegas 11 (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2020, UFC
Спорт, Смешанные единоборства18+

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Сюжет

Главным боем вечера на UFC Fight Night 178 стала встреча бывшего чемпиона в полусреднем весе Тайрона Вудли и бывшего временного чемпиона Колби Ковингтона.

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