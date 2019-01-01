Майкл Тризано vs Грант Доусон
Wink
Сериалы
UFC Fight Night Rochester
1-й сезон
2-я серия

UFC Fight Night Rochester (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2019, UFC
Спортивный, Спортивный18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Полусредний дивизион пополнился еще одним талантливым бойцом – после поражения от Эла Яквинты в декабре 2018 года Кевин Ли все-таки решился на переход в категорию до 77 кг. Американец попробует включиться в титульную гонку 19 мая на турнире в Рочестере.

Сериал Майкл Тризано vs Грант Доусон 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Спортивный
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг