WinkСериалыUFC Fight Night Las Vegas 181-й сезонМайкл Джонсон vs Клэй Гуида
UFC Fight Night Las Vegas 18 (сериал, 2021) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
2021, UFC
Спорт, Смешанные единоборства18+
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Сюжет
В главном поединке турнира UFC Fight Night 184 бывший чемпион Strikeforce в тяжeлом весе Алистар Оверим (#5 в рейтинге UFC) сразился с бывшим чемпионом Bellator Александром Волковым, занимающим шестую строчку рейтинга тяжеловесов UFC.
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