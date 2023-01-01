Маугли (мультсериал, 1967) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
1967, Маугли. Ракша
Мультсериалы, Советские мультфильмы6+
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О сериале
Маленький ребeнок попадает в джунгли в волчью семью. Он приглянулся матери волчице Ракше, которая не отдала его тигру людоеду Шерхану. Волки вскормили и воспитали человеческого детeныша, которого назвали Маугли.
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СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультсериалы
КачествоSD
Время19 мин / 00:19
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.9 IMDb
- РДРежиссёр
Роман
Давыдов
- ЛОАктриса
Люсьена
Овчинникова
- АНАктёр
Александр
Назаров
- АПАктёр
Анатолий
Папанов
- СМАктёр
Сергей
Мартинсон
- ЛКАктриса
Людмила
Касаткина
- СБАктёр
Степан
Бубнов
- ЛЛАктёр
Лев
Любецкий
- ЛБСценарист
Леонид
Белокуров
- РКСценарист
Редьярд
Киплинг
- АЗПродюсер
А.
Зорина
- ПРХудожник
Петр
Репкин
- АВХудожник
Александр
Винокуров
- ЛГМонтажёр
Любовь
Георгиева
- ЕПОператор
Елена
Петрова
- СГКомпозитор
Софья
Губайдулина