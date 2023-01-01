Маугли. Ракша
Wink
Детям
Маугли
1-й сезон
1-я серия

Маугли (мультсериал, 1967) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

1967, Маугли. Ракша
Мультсериалы, Советские мультфильмы6+

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О сериале

Маленький ребeнок попадает в джунгли в волчью семью. Он приглянулся матери волчице Ракше, которая не отдала его тигру людоеду Шерхану. Волки вскормили и воспитали человеческого детeныша, которого назвали Маугли.

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Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультсериалы
Качество
SD
Время
19 мин / 00:19

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Маугли»