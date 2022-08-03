Маугли вырос и для того, чтобы он мог занять подобающее место в стае ему нужно вооружиться. Питон Каа помог Маугли найти в заброшенной пещере железный зуб — нож. Это произошло очень вовремя потому что старый недруг тигр Шерхан поднял смуту в стае собираясь свергнуть вожака волка Акелу.

