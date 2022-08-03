Маугли (мультсериал, 1969) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
1969, Маугли. Последняя охота Акелы
Мультсериалы, Для самых маленьких18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Маугли вырос и для того, чтобы он мог занять подобающее место в стае ему нужно вооружиться. Питон Каа помог Маугли найти в заброшенной пещере железный зуб — нож. Это произошло очень вовремя потому что старый недруг тигр Шерхан поднял смуту в стае собираясь свергнуть вожака волка Акелу.
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Приключения, Мультсериалы, Для самых маленьких
КачествоSD
Время19 мин / 00:19
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb
- РДРежиссёр
Роман
Давыдов
- ЛОАктриса
Люсьена
Овчинникова
- АНАктёр
Александр
Назаров
- АПАктёр
Анатолий
Папанов
- СМАктёр
Сергей
Мартинсон
- ЛКАктриса
Людмила
Касаткина
- СБАктёр
Степан
Бубнов
- ЛЛАктёр
Лев
Любецкий
- ЛБСценарист
Леонид
Белокуров
- РКСценарист
Редьярд
Киплинг
- АЗПродюсер
А.
Зорина
- ПРХудожник
Петр
Репкин
- АВХудожник
Александр
Винокуров
- ЛГМонтажёр
Любовь
Георгиева
- ЕПОператор
Елена
Петрова
- СГКомпозитор
Софья
Губайдулина