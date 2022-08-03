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Маугли
1-й сезон
3-я серия

Маугли (мультсериал, 1969) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

1969, Маугли. Последняя охота Акелы
Мультсериалы, Для самых маленьких18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Маугли вырос и для того, чтобы он мог занять подобающее место в стае ему нужно вооружиться. Питон Каа помог Маугли найти в заброшенной пещере железный зуб — нож. Это произошло очень вовремя потому что старый недруг тигр Шерхан поднял смуту в стае собираясь свергнуть вожака волка Акелу.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Приключения, Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
19 мин / 00:19

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Маугли»