Маугли (мультсериал, 1970) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
1970, Маугли. Битва
Мультсериалы, Советские мультфильмы6+
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О сериале
Страшная угроза нависла над волчьим племенем и всем живым населяющим джунгли. На родные для Маугли места надвигается огромная стая диких рыжих собак, уничтожающих всe на своeм пути. Казалось ничто не может им сопротивляться, но Маугли придумывает как им противостоять.
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СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультсериалы
КачествоSD
Время19 мин / 00:19
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.9 IMDb
- РДРежиссёр
Роман
Давыдов
- ЛОАктриса
Люсьена
Овчинникова
- АНАктёр
Александр
Назаров
- АПАктёр
Анатолий
Папанов
- СМАктёр
Сергей
Мартинсо�н
- ЛКАктриса
Людмила
Касаткина
- СБАктёр
Степан
Бубнов
- ЛЛАктёр
Лев
Любецкий
- ЛБСценарист
Леонид
Белокуров
- РКСценарист
Редьярд
Киплинг
- АЗПродюсер
А.
Зорина
- ПРХудожник
Петр
Репкин
- АВХудожник
Александр
Винокуров
- ЛГМонтажёр
Любовь
Георгиева
- ЕПОператор
Елена
Петрова
- СГКомпозитор
Софья
Губайдулина