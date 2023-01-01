Маугли (мультсериал, 1970) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Страшная угроза нависла над волчьим племенем и всем живым населяющим джунгли. На родные для Маугли места надвигается огромная стая диких рыжих собак, уничтожающих всe на своeм пути. Казалось ничто не может им сопротивляться, но Маугли придумывает как им противостоять.



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