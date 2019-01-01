МатьОтецСын (сериал, 2019) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Психологический триллер о могущественной семье, переживающей сложные времена. Главный инструмент влияния медиамагната Макса — информация и секреты могущественных людей. Бизнес-империя героя оказывается под угрозой, причем опасность исходит от его родного сына Кейдена.



Сериал МатьОтецСын 1 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.