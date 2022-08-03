МатьОтецСын. Серия 2
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МатьОтецСын
1-й сезон
2-я серия

МатьОтецСын (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2019, MotherFatherSon
Триллер, Драма18+

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О сериале

Психологический триллер о могущественной семье, переживающей сложные времена. Главный инструмент влияния медиамагната Макса — информация и секреты могущественных людей. Бизнес-империя героя оказывается под угрозой, причем опасность исходит от его родного сына Кейдена.

Страна
Великобритания
Жанр
Драма, Триллер
Качество
SD
Время
59 мин / 00:59

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.8 IMDb