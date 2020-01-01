Матеуш Гэмрот vs Гурам Кутателадзе
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UFC Fight Night Abu Dhabi 6
1-й сезон
Матеуш Гэмрот vs Гурам Кутателадзе

UFC Fight Night Abu Dhabi 6 (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2020, UFC
Спорт, Спорт18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Брайэн Ортега вернулся в октагон после почти двухгодичного перерыва. Его соперником стал Чэн Сон Джунг, прозванный Корейским зомби за агрессивный стиль ведения боя. Поединок между Брайэном Ортегой и Корейским Зомби стал главным событием турнира UFC Fight Night 180.

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Жанр
Спорт
Время
53 мин / 00:53

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