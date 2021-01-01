Matchroom USA. Канело Альварес vs Авни Йылдырым. Серия 5
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Matchroom USA. Канело Альварес vs Авни Йылдырым
1-й сезон
5-я серия

Matchroom USA. Канело Альварес vs Авни Йылдырым (сериал, 2021) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2021, Matchroom USA. Canelo Alvarez vs Avni Yildirim
Документальные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Главный бой большого боксeрского вечера в Майами, в котором звезда мирового бокса и самый известный из действующих боксeров Сауль Альварес противостоит турку Авни Йылдырыму. Для Сауля это второй бой за два месяца, для Йылдырыма – возвращение на профессиональный ринг после поражения от Диррелла в 2019 году.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Документальные

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