Matchroom UK. Лоуренс Околи vs Кшиштоф Гловацкий. Серия 6
Wink
Сериалы
Matchroom UK. Лоуренс Околи vs Кшиштоф Гловацкий
1-й сезон
6-я серия
2021, Matchroom UK. Лоуренс Околи vs Кшиштоф Гловацкий. Серия 6
Документальный18+

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Matchroom UK. Лоуренс Околи vs Кшиштоф Гловацкий (сериал, 2021) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

О сериале

28-летний британец Лоуренс Околи в 12 из своих 15 боeв выбил нокаут. Его новый соперник – польский ветеран Кшиштоф Гловацкий, боксирующий на профессиональном ринге с 2008 года.

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Страна
Великобритания
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
32 мин / 00:32

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