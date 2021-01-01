Matchroom UK. Лоуренс Околи vs Кшиштоф Гловацкий (сериал, 2021) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

28-летний британец Лоуренс Околи в 12 из своих 15 боeв выбил нокаут. Его новый соперник – польский ветеран Кшиштоф Гловацкий, боксирующий на профессиональном ринге с 2008 года.



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