Matchroom. Льюис Ритсон vs Мигель Васкес. Серия 2
Wink
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Matchroom. Льюис Ритсон vs Мигель Васкес
1-й сезон
2-я серия

Matchroom. Льюис Ритсон vs Мигель Васкес (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2020, Matchroom. Lewis Ritson vs Miguel Vasquez
Документальные18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Смотрите бой в традиционно зрелищной весовой категории. Два представителя полусреднего веса – Льюис Ритсон и Мигель Васкес – определили чемпиона по версии WBA в бою, который трижды откладывался по разным причинам, но все же состоялся, чтобы устроить первоклассное боксерское зрелище.

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Страна
Великобритания
Жанр
Документальные
Качество
SD
Время
34 мин / 00:34

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