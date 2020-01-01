Matchroom. Льюис Ритсон vs Мигель Васкес (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Смотрите бой в традиционно зрелищной весовой категории. Два представителя полусреднего веса – Льюис Ритсон и Мигель Васкес – определили чемпиона по версии WBA в бою, который трижды откладывался по разным причинам, но все же состоялся, чтобы устроить первоклассное боксерское зрелище.



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