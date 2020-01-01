Matchroom Fight Camp. Диллиан Уайт vs Александр Поветкин (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
2020, Matchroom Fight Camp.Dillian Whyte vs Alexander Povetkin
Документальные18+
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Сюжет
Александр Поветкин в Лондоне противостоит Диллиану Уайту в бою за титул чемпиона мира по версии WBC. Британский нокаутер обещает устроить шоу под названием «Максимальное насилие», а «Русский витязь» сделает все, чтобы направить агрессию соперника против него самого.
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