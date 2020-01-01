Matchroom. Феликс Кэш vs Джейсон Уэлборн (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Matchroom. Феликс Кэш vs Джейсон Уэлборн. Серия 5
Matchroom. Феликс Кэш vs Джейсон Уэлборн
1-й сезон
5-я серия

2020, Matchroom. Felix Cash vs Jason Welborn
Документальный18+

О сериале

27-летний нокаутер из Англии Феликс Кэш против опытного Джейсона Уэлборна в бою за титул Содружества наций в среднем весе. Сможет ли восходящая звезда британского бокса победить в 13-й раз подряд, или опыт возьмет вверх.

Страна
Великобритания
Жанр
Документальный
Качество
SD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг