Matchroom. Феликс Кэш vs Джейсон Уэлборн (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

27-летний нокаутер из Англии Феликс Кэш против опытного Джейсона Уэлборна в бою за титул Содружества наций в среднем весе. Сможет ли восходящая звезда британского бокса победить в 13-й раз подряд, или опыт возьмет вверх.



Сериал Matchroom 1 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.