Matchroom. Энтони Джошуа vs Кубрат Пулев (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
2020, Matchroom. Anthony Joshua vs Kubrat Pulev
Документальный18+
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О сериале
12-раундовый матч двух нокаутeров Энтони Джошуа и Кубрата Пулева. Бой долгое время откладывался – вначале из-за травмы Пулева, затем из-за пандемии. В итоге боксeры сошлись в титульном поединке под сводами британской арены «Уэмбли».
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