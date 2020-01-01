Matchroom. Энтони Джошуа vs Кубрат Пулев. Серия 4
Wink
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Matchroom. Энтони Джошуа vs Кубрат Пулев
1-й сезон
4-я серия

Matchroom. Энтони Джошуа vs Кубрат Пулев (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2020, Matchroom. Anthony Joshua vs Kubrat Pulev
Документальный18+

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О сериале

12-раундовый матч двух нокаутeров Энтони Джошуа и Кубрата Пулева. Бой долгое время откладывался – вначале из-за травмы Пулева, затем из-за пандемии. В итоге боксeры сошлись в титульном поединке под сводами британской арены «Уэмбли».

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Страна
Великобритания
Жанр
Документальный
Качество
SD
Время
50 мин / 00:50

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