Matchroom. Билли Джо Сондерс vs Мартин Мюррей (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
2020, Matchroom. Billy Joe Saunders vs Martin Murray
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О сериале
Британец Билли Джо Сондерс в ранге фаворита выходит на бой против 38-летнего ветерана Мартина Мюррея. В очной встрече боксeры определяют чемпиона во втором среднем весе по версии WBO.
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