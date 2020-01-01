Matchroom. Билли Джо Сондерс vs Мартин Мюррей (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Британец Билли Джо Сондерс в ранге фаворита выходит на бой против 38-летнего ветерана Мартина Мюррея. В очной встрече боксeры определяют чемпиона во втором среднем весе по версии WBO.



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