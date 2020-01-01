Matchroom at Tulsa. Сесилия Брекхус vs Джессика МакКаскилл (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Matchroom at Tulsa. Сесилия Брекхус vs Джессика МакКаскилл. Серия 3
Matchroom at Tulsa. Сесилия Брекхус vs Джессика МакКаскилл
1-й сезон
3-я серия

2020, Matchroom at Tulsa. Cecilia Brækhus vs Jessica McCaskill
Документальный18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Звезда мирового бокса Сесилия Брекхус против Джессики МакКаскил в бою, который либо упрочит доминирование чемпионки, не проигравшей ни одного поединка в своей карьере, либо преподнесет одну из главных сенсаций в истории женского бокса.

Страна
Великобритания
Жанр
Документальный
Качество
SD
Время
35 мин / 00:35

Рейтинг