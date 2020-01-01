Matchroom. Александр Усик vs Дерек Чисора (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2020, Matchroom. Oleksandr Usyk vs Dereck Chisora
Документальный18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Бой в категории тяжеловесов, к которому Александр Усик шел два года. Поединок с топовым представителем самой престижной весовой категории бокса по разным причинам несколько раз срывался. После долгого ожидания метящий в чемпионы Александр Усик наконец встретился с опытным Дереком Чисорой.
