Мата Хари. Серия 4
Wink
Сериалы
Мата Хари
1-й сезон
4-я серия

Мата Хари (сериал, 2016) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

9.12016, Мата Хари. Серия 4
Исторический, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Мата Хари – любимица европейской элиты. Для неe открываются двери роскошных особняков, каждое выступление производит фурор. Но грядeт Первая мировая война, которая навсегда изменит ход истории. И едва ли Мата Хари догадывается, какую роль ей суждено сыграть в предстоящих событиях.

Страна
Украина, Россия, Португалия
Жанр
Исторический, Драма
Качество
SD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мата Хари»