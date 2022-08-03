Мастера секса. Сезон 1. Серия 8
Wink
Сериалы
Мастера секса
1-й сезон
8-я серия

Мастера секса (сериал, 2013) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

2013, Masters of Sex 1.8
Драма, Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Мастерс и Джонсон решают, что наилучший способ зафиксировать их открытия – снять их на пленку. Тем временем, Хаас и Лэнгхем, оба до конца не уверенные в своих отношениях, убеждают друг друга о достоинствах супружеской жизни.

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
56 мин / 00:56

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мастера секса»