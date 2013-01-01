WinkСериалыМастера секса1-й сезон7-я серия
Мастера секса (сериал, 2013) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
2013, Masters of Sex 1.7
Драмы, Мелодрамы18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Мастерс и Джонсон продолжают исследования цикла сексуальных реакций – теперь, как участники. Либби уговаривает доктора Хааса втайне продолжить лечение от бесплодия. Скалли, муж Маргарет обнаружил ее измену.
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Информация
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.9 IMDb
- Режиссёр
Майкл
Аптед
- Режиссёр
Адам
Аркин
- ДУРежиссёр
Джереми
Уэбб
- МДРежиссёр
Майкл
Диннер
- Актёр
Майкл
Шин
- Актриса
Лиззи
Каплан
- Актриса
Кейтлин
Фицджералд
- АЭАктриса
Аннали
Эшфорд
- ТСАктёр
Тедди
Сирс
- ККАктёр
Кевин
Кристи
- ББАктёр
Бо
Бриджес
- ХЙАктриса
Хелен
Йорк
- НДАктёр
Николас
Д’Агосто
- Актриса
Джулианна
Николсон
- СЛСценарист
Стивен
Левенсон
- ТБСценарист
Тайлер
Бенсингер
- Сценарист
Мишель
Эшфорд
- ЭЛСценарист
Эми
Липпман
- Продюсер
Мишель
Эшфорд
- КБПродюсер
Карл
Беверли
- ТМПродюсер
Томас
Майер
- Продюсер
Майкл
Шин
- ДПХудожник
Джейсон
Перрин
- ЭДХудожник
Эндрю
Джекнесс
- МУОператор
Майкл
Уивер
- КМОператор
Крис
Мэнли
- МПКомпозитор
Майкл
Пенн