Мастера секса (сериал, 2013) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Когда Мастерс и Джонсон хотят ввести в пределы исследований романтические пары, они обнаруживают, что наука о сексуальности сильно осложняется загадочностью законов привлекательности. Джонсон пытается установить контакт с сыном. Мастерс испытывает волнение от того, что скоро станет отцом. Доктор Хаас понимает, что встречи с дочерью ректора могут повлиять на его карьеру.

