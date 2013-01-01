Мастера секса (сериал, 2013) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Мастерс и Джонсон продолжают исследования в публичном доме, но расхождение данных затрудняет работу. В больнице Джонсон с удивлением узнает, что новый, авторитетный доктор в отделении акушерства и гинекологии – женщина, которой чужда женская солидарность. Тем временем, Либби никак не может забеременеть, а доктор Хаас сталкивается с редчайшим случаем – пациенткой, которая ждет появления четверых близнецов.



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