Мастера секса. Сезон 1. Серия 3
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Мастера секса (сериал, 2013) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2013, Masters of Sex 1
Драмы, Мелодрамы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Мастерс и Джонсон продолжают исследования в публичном доме, но расхождение данных затрудняет работу. В больнице Джонсон с удивлением узнает, что новый, авторитетный доктор в отделении акушерства и гинекологии – женщина, которой чужда женская солидарность. Тем временем, Либби никак не может забеременеть, а доктор Хаас сталкивается с редчайшим случаем – пациенткой, которая ждет появления четверых близнецов.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы, Зарубежные

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мастера секса»

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