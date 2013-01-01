Мастера секса. Сезон 1. Серия 2
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Мастера секса (сериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2013, Masters of Sex 1
Драмы, Мелодрамы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

После предложения Мастерса о совместном участии в исследованиях, Джонсон обдумывает, как лучше поступить, чтобы сохранить работу, но в итоге все же теряет ее. Больница отказывает в проведении подобной практики и Мастерс склонен винить в этом Джонсон. Мастерс продолжает изучение интересующей темы в публичном доме.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы, Зарубежные

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мастера секса»

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