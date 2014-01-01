Мастер-класс. Серия 369
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Мастер-класс (сериал, 2014) сезон 1 серия 369 смотреть онлайн

2014, Мастер-класс. Серия 369
ТВ-шоу18+

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Сюжет

Разные шеф-повара подробно готовят и пошагово показывают все фазы приготовления разных блюд. Если вы хотите знать, что такое террин, чем отличается деми-глас от консоме, и с чем едят тюрбо, смотрите «Мастер-класс» и учитесь готовить вместе с самыми именитыми шеф-поварами.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

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