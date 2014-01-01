Мастер-класс. Серия 354
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Мастер-класс (сериал, 2014) сезон 1 серия 354 смотреть онлайн

2014, Мастер-класс. Серия 354
ТВ-шоу18+

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О сериале

Разные шеф-повара подробно готовят и пошагово показывают все фазы приготовления разных блюд. Если вы хотите знать, что такое террин, чем отличается деми-глас от консоме, и с чем едят тюрбо, смотрите «Мастер-класс» и учитесь готовить вместе с самыми именитыми шеф-поварами.

Сериал Мастер-класс 1 сезон 354 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
28 мин / 00:28

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