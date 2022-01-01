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Масляная живопись (сериал, 2022) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
2022, Предварительный рисунок (теория)
Документальный0+
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О сериале
Благодаря разнообразию техник, тематик, подходов и преподавателей, каждый сможет выбрать чему поучиться: от базовой информации о материалах для масляной живописи, создания работ по мотивам шедевров Клода Моне и других великих живописцев, до формирования своего собственного творческого язык�а.
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