Очистка палитры (теория)
Wink
Детям
Масляная живопись
Базовый
Очистка палитры (теория)

Масляная живопись (сериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2022, Очистка палитры (теория)
Документальный0+

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О сериале

Благодаря разнообразию техник, тематик, подходов и преподавателей, каждый сможет выбрать чему поучиться: от базовой информации о материалах для масляной живописи, создания работ по мотивам шедевров Клода Моне и других великих живописцев, до формирования своего собственного творческого языка.

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Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
5 мин / 00:05

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