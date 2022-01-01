Масляная живопись (сериал, 2022) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн

Авокадо (практика)
Авокадо (практика)

О сериале

Благодаря разнообразию техник, тематик, подходов и преподавателей, каждый сможет выбрать чему поучиться: от базовой информации о материалах для масляной живописи, создания работ по мотивам шедевров Клода Моне и других великих живописцев, до формирования своего собственного творческого языка.

