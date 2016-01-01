Wink
Детям
Машкины Страшилки
3-й сезон
2-я серия

Машкины Страшилки (мультсериал, 2016) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн

2016, Машкины страшилки. Жуткая байка про пастушка на пеньке
Мультсериалы0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Ну что? Готовы послушать неслыханную историю про то, как один нерадивый дяденька чуть не сгинул в лесу, если бы не один пастушок, который ему дорогу указал? А все потому, что дяденька не умел ориентироваться на местности, а ведь это очень важное умение, да-да! Вот сами увидите, чем эта жуткая история окончилась…

Сериал Машкины страшилки 3 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
SD
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
6.3 IMDb