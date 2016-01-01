Машкины Страшилки (мультсериал, 2016) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн

Ну что? Готовы послушать неслыханную историю про то, как один нерадивый дяденька чуть не сгинул в лесу, если бы не один пастушок, который ему дорогу указал? А все потому, что дяденька не умел ориентироваться на местности, а ведь это очень важное умение, да-да! Вот сами увидите, чем эта жуткая история окончилась…



