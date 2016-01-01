Wink
Машкины Страшилки
3-й сезон
5-я серия

Машкины Страшилки (мультсериал, 2016) сезон 3 серия 5 смотреть онлайн

2016, Машкины страшилки. Жутчайшая повесть о полезных изобретениях
Эта серия пока недоступна

Полезные изобретения- это здорово! Как бы мы жили без телеков, компьютеров и гаджетов всяких?! Однако, не все так хорошо, как вы думаете, ведь в любую минуту ваш любимый телевизор может посылать вам вредные сигналы, а пылесос вообще может засосать вас внутрь! Я уже не говорю о…впрочем, не стоит так бояться, Маша все вам сейчас объяснит!

Россия
Мультсериалы
SD
5 мин / 00:05

8.1 КиноПоиск
6.3 IMDb