Машкины Страшилки (мультсериал, 2016) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

Казалось бы, как можно бояться велосипеда? Одному мальчику подарили велосипед на день рождения, и он сразу представил, как несется на этом двухколeсном чудовище с огроменной скоростью с огроменной горы. И даже самая скоростная бабушка не может уберечь его! Чем же эта душераздирающая история закончится… смотрите сами.

