Wink
Детям
Машкины Страшилки
3-й сезон
1-я серия

Машкины Страшилки (мультсериал, 2016) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

2016, Машкины страшилки. Приводящая в трепет сага о велосипеде-призраке
Мультсериалы0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Казалось бы, как можно бояться велосипеда? Одному мальчику подарили велосипед на день рождения, и он сразу представил, как несется на этом двухколeсном чудовище с огроменной скоростью с огроменной горы. И даже самая скоростная бабушка не может уберечь его! Чем же эта душераздирающая история закончится… смотрите сами.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
SD
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
6.3 IMDb