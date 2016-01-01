Машкины Страшилки (мультсериал, 2016) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

WinkДетямМашкины Страшилки3-й сезон1-я серия
2016, Машкины страшилки. Приводящая в трепет сага о велосипеде-призраке
Эта серия пока недоступна
Казалось бы, как можно бояться велосипеда? Одному мальчику подарили велосипед на день рождения, и он сразу представил, как несется на этом двухколeсном чудовище с огроменной скоростью с огроменной горы. И даже самая скоростная бабушка не может уберечь его! Чем же эта душераздирающая история закончится… смотрите сами.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
КачествоSD
Время5 мин / 00:05
8.1 КиноПоиск
6.3 IMDb