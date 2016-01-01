Машкины Страшилки (мультсериал, 2016) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

Маша решила взяться за новый жанр — теперь она рассказывает страшилки! В своей неповторимой детской манере она раскрывает маленьким зрителям главный секрет: все страшилки живут лишь в нашем воображении. Играя и рассказывая пугающие истории, Маша учит малышей ничего не бояться.

