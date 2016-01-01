WinkДетямМашкины Страшилки2-й сезон3-я серия
Машкины Страшилки (мультсериал, 2016) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн
2016, Машкины страшилки. Полный отчаяния миф об исторической ошибке
Мультсериалы0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Маша решила взяться за новый жанр — теперь она рассказывает страшилки! В своей неповторимой детской манере она раскрывает маленьким зрителям главный секрет: все страшилки живут лишь в нашем воображении. Играя и рассказывая пугающие истории, Маша учит малышей ничего не бояться.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
КачествоSD
Время5 мин / 00:05
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
6.3 IMDb