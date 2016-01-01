Машкины Страшилки (мультсериал, 2016) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн

Сюжет

Жил-был один мальчик. Ну, скажем, Толик, который, как и все дети, любил играть во всякие компьютерные стрелялки! И вот однажды, когда он заснул, эти самые монстры решили ему отомстить…Ну что, страшно? А каково тогда Толику?! Ну-ну, не переживайте так, может это всего лишь сон был, а?



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