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Машкины Страшилки
3-й сезон
6-я серия

Машкины Страшилки (мультсериал, 2016) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн

2016, Машкины страшилки. Мрачная новелла о мрачных сновидениях
Мультсериалы0+

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Сюжет

Жил-был один мальчик. Ну, скажем, Толик, который, как и все дети, любил играть во всякие компьютерные стрелялки! И вот однажды, когда он заснул, эти самые монстры решили ему отомстить…Ну что, страшно? А каково тогда Толику?! Ну-ну, не переживайте так, может это всего лишь сон был, а?

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
6.3 IMDb