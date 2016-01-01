Машкины Страшилки (мультсериал, 2016) сезон 3 серия 7 смотреть онлайн

WinkДетямМашкины Страшилки3-й сезон7-я серия
2016, Машкины страшилки. Грозная песнь о громе и молнии
Мультсериалы0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
А вы боитесь гроз и молний? А если вместе с дождeм и градом? Маша сейчас расскажет вам одну очень поучительную историю про то, что именно надо делать, чтобы никакая стихия природная не причинила вам вреда! Даже, если сам Кощей Бессмертный хочет вам насолить! Да-да!
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
КачествоSD
Время5 мин / 00:05
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
6.3 IMDb