Машины сказки (мультсериал, 2011) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн

Разносторонняя героиня открывает новую грань своего таланта. Маша – просто потрясающая рассказчица! В каждой серии она знакомит своих кукол с известными русскими сказками, добавляя в них собственные фантазии и незаурядные выводы, которые покорят как юных зрителей, так и их родителей.

